Volkan Demirel'den Beşiktaş için; 'Fırsat kaçırdık...'

Volkan Demirel, Konyaspor beraberliği nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Tecrübeli file bekçisi, "Son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aslında başarılı bir seri. Yine de Beşiktaş'ın kaybettiği günde berabere kalarak elimize gelen fırsatı kaçırdık" ifadelerini kullandı. Kaptan, devre arasında iyi bir kamp geçireceklerini söyleyerek, "Sezonun ikinci yarısında, ilk devredeki hatalardan ders almış, çok daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz" dedi.