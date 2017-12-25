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Volkan Demirel'den Beşiktaş için; "Fırsat kaçırdık..."

Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel, Konyaspor beraberliği nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Volkan Demirel'den Beşiktaş için; 'Fırsat kaçırdık...'
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25 Aralık 2017 09:02
Volkan Demirel, Konyaspor beraberliği nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Tecrübeli file bekçisi, "Son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aslında başarılı bir seri. Yine de Beşiktaş'ın kaybettiği günde berabere kalarak elimize gelen fırsatı kaçırdık" ifadelerini kullandı. Kaptan, devre arasında iyi bir kamp geçireceklerini söyleyerek, "Sezonun ikinci yarısında, ilk devredeki hatalardan ders almış, çok daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz" dedi.
 
Öte yandan Fenerbahçe - Konyaspor maçının son anlarında kalesini terk eden Volkan Demirel, bu sezon Süper Lig'de şut girişiminde bulunan ilk kaleci oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maça çıkan tecrübeli kaleci, bu müsabakalarda 15 gole engel olamadı.


 
 
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