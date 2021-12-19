Volkan Demirel için Fenerbahçe'den ayrıldı

VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'in ekibinde olması beklenen Ekrem Ekşioğlu, Fenerbahçe'deki görevini bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Volkan Demirel için Fenerbahçe'den ayrıldı
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19 Aralık 2021 11:23
Çiçeği burnunda teknik direktör Volkan Demirel'in VavaCars Fatih Karagümrük'teki ekibinde yer alması beklenen Ekrem Ekşioğlu, Fenerbahçe U17 Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı.

Sosyal medya hesanından açıklama yapan Ekrem Ekşioğlu "Hizmet etmekten büyük onur duyduğum Fenerbahçe'den zor da olsa ayrılma zamanı… Bana kattıkları için Akademimize, Hocalarımıza, Futbolcu kardeşlerime, Kulüp çalışanlarına ve gittiğim andan itibaren desteklerini hep hissettiğin büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Ekrem Ekşioğlu'nun kısa bir süre içerisinde VavaCars Fatih Karagümrük'te göreve başlaması bekleniyor.


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