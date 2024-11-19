Volkan Demirel 5'inci kez Galatasaray'a rakip olacak

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'a karşı teknik adamlık kariyerinde 5. kez sahaya çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Volkan Demirel 5'inci kez Galatasaray'a rakip olacak
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19 Kasım 2024 13:38
Son güncelleme 19 Kasım 2024 13:56
Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerinde 5'inci kez sarı-kırmızılılara rakip olacak.
 Daha önce Fatih Karagümrük ve Hatayspor'un başında Galatasaray'a karşı mücadele eden Demirel, rakibine karşı 1 kez kazanabildi. Demirel 2021-2022 sezonunda ilk olarak Fatih Karagümrük teknik direktörüyken Galatasaray'ın karşısına çıktı.

Volkan Demirel'in ilk maçında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Ertesi sezon Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel, İstanbul'da Galatasaray'a bu kez 4-0 mağlup oldu. 2023-2024 sezonunda da Hatayspor'la kariyerine devam eden 43 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez İstanbul ekibine karşı sahadan galibiyetle ayrıldı. Hatayspor, Mersin'de oynanan maçta Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başardı. Sezonun ikinci yarısında ise sarı-kırmızılılar sahasında Demirel'in Hatayspor'unu tek golle mağlup etti.

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