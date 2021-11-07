Vitor Pereira: "Sistemi değiştirdim!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımının sistemini değiştirdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vitor Pereira: 'Sistemi değiştirdim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2021 18:27
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE VITOR PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI

Şu anda sistemi değiştirdiğimiz bir dönemdeyiz. İnsanlar çok konuşuyordu. Biraz değiştirdik, 3-5-2'ye geçtik. Ben oyuncularımın performansından memnunum. Bu maçı kazanmaya hazırız. Bir önceki maçta gösterdiğimiz motivasyonu bekliyorum. Böyle olursa taraftar desteğiyle kazanırız. Biz hazırız ve şampiyonluğu çok istiyoruz.

Yoğun maç trafiğinde sakatlıklar olabiliyor. Seyahatler yoruyor. Sakatlıktan dönenler istediğimi fiziksel durumda olamayabiliyor. Şimdi milli arada sakatlıktan dönenlerin fiziksel eksikliklerini kapatmalarını bekleyeceğiz.

Tam kadro olunca ligin en büyük favorilerinden biriyiz. Şampiyonluğa inanıyorum. Öndeki rakipler de puan kaybedecektir.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.