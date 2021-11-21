Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler!

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının ilk 11'i belli oldu.

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Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler!
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21 Kasım 2021 17:54
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.

Teknik direktör Vitor Pereira, ilk 11'de; Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil ve Berisha'ya şans tanıdı.

Portekizli teknik adamın Attila Szalai'yi yedek bırakması ise dikkat çekti.


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