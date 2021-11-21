Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler!

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.
Teknik direktör Vitor Pereira, ilk 11'de; Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil ve Berisha'ya şans tanıdı.
Portekizli teknik adamın Attila Szalai'yi yedek bırakması ise dikkat çekti.
Teknik direktör Vitor Pereira, ilk 11'de; Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil ve Berisha'ya şans tanıdı.
Portekizli teknik adamın Attila Szalai'yi yedek bırakması ise dikkat çekti.