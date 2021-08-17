Vitor Pereira'dan öğrencilerine tebrik ve uyarı

Vitor Pereira, Adana Demirspor maçı sonrası oyuncularını tebrik etti ve çok daha iyi olacaklarını söyledi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'dan öğrencilerine tebrik ve uyarı
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17 Ağustos 2021 10:10
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira, Adana Demirspor maçı sonrası oyuncularını tebrik etti ve çok daha iyi olacaklarını söyledi.

Bazı maçların mücadele ve takım ruhu ile kazanıldığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Çok sıcak havada, sıkıntılı bir zeminde ve eksiklerimize rağmen sahada gösterdiğiniz mücadeleden memnunum, hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pereira, "Sizler tek tek çok kaliteli oyuncularsınız, sahada kalitenizi ortaya koyacaksınız ve istediğinizi alacaksınız" diyerek sözlerini noktaladı.


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