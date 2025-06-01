Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Paris Saint-Germain'in Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha, açıklamalarda bulundu.



"BİZİM HAYALİMİZDİ"



Şampiyonluğun ardından TNT Sports'a konuşan yıldız orta saha, "Bu kupayı kazanmak istememizin en büyük nedeni taraftarlardı ama başka pek çok sebep de vardı. Bu bizim hayalimizdi, benim hayalimdi ve bunu başardığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



"SONUÇ SİHİRLİ BİR ŞEKİLDE OLMADI"



Son olarak takım arkadaşlarının kalitesine dikkat çeken yıldız futbolcu, "Bu galibiyet, bu oyuncu grubunun ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Çok iyi bir takımız ve bu sonuç sihirli bir şekilde ortaya çıkmadı. Şimdi kutlama zamanı." dedi.