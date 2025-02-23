Vincic, 5 günde 3. maçında düdük çalacak

Galatasaray-Fenerbahçe maçına atanan Sloven hakem ve ekibi çarşamba PSV-Juventus Şampiyonlar Ligi maçını yönettikten sonra cumartesi günü ulusal liginde maça çıktı... Şimdi de derbide düdük çalacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Vincic, 5 günde 3. maçında düdük çalacak
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23 Şubat 2025 10:46
TFF'nin Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için anlaştığı Sloven hakem Slavko Vincic, 5 gün içinde 2. maçına çıktı, şimdi de derbi yönetecek.

45 yaşındaki hakemin maç maratonu, 19 Şubat Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi play-off turundaki PSV Eindhoven-Juventus (3-1) maçıyla başladı.

Vincic, Hollanda'dan ülkesine döndü, cumartesi günü de ulusal ligindeki Bravo-Koper derbisinde düdük çaldı. Ev sahibi Bravo'nun 2-1 kazandığı maçta Vincic, Bravo'dan Poplatnik, Atemona, Stravs ve Jovan'a, konuk ekipten de Manseri'ye sarı kart çıkardı. Maçta hakemleri zorlayan bir pozisyon yaşanmadı. İki takımın futbolcuları da Vincic'in kararlarına itiraz bile etmedi.

Vincic'in dinlenmeye zamanı yok. Sloven hakem, derbide de 5 gün içinde üçüncü maçına çıkıp, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek.


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