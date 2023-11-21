Vincenzo Montella'dan 8 değişiklik!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında Galler ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Almanya ile oynanan hazırlık maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.



İtalyan teknik adam, Almanya karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Emre Akbaba, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'ın yerine Galler karşısında Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.



Ay-yıldızlı ekip, Galler karşısında sahaya Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.



Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Berat Özdemir, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Kenan Yıldız ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.



Aday kadroda bulunan Ertaç Özbir, Rıdvan Yılmaz ve Bertuğ Yıldırım ise maç kadrosunda yer almadı.





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