Vincent Kompany: ''Mükemmel olmasa da kazanmak iyi''

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, Wolfsburg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Vincent Kompany: ''Mükemmel olmasa da kazanmak iyi''
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25 Ağustos 2024 19:41
Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, Bundesliga'da 3-2 kazanılan Wolfsburg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kompany maçı değerlendirerek, ''Bundesliga'daki ilk maçımdan ve skordan memnunum. İlk yarıda yoğun üstünlük kurduk ve kaleye yakın pozisyonlarda tehlike yaratmalarına izin vermedik.'' dedi. 

Değerlendirmesine devam eden Belçikalı teknik adam, ''İkinci yarı kötü başladı ama sonunda doğru tutumumuz sayesinde kazandık. Böyle bir oyunda kaybedebileceğinizi veya berabere kalabileceğinizi bilecek kadar uzun süre futbol oynadım. Her şey mükemmel olmasa da kazanmamız moral açısından iyi olacak. Bu konuda dürüst olmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

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