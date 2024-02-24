İspanya La Liga 26. hafta maçında Villarreal, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı.



Reale Arena'da oynanan maçı Villarreal 3-1 kazandı. Konuk ekibin gollerini 17 ve 47. dakikalarda Santiago Comesana, 90. dakikada ise Sörloth kaydetti. Sociedad'ın tek golü 86. dakikada Mikel Merino'dan geldi.



Maçta 2 gol kaydeden Comesana, kariyerinde ilk kez bir maçta iki kez fileleri havalandırdı.



Konuk ekipte Beşiktaş'tan transfer edilen Eric Bailly, maçta 90 dakika sahada kaldı.



Marcelino'nun öğrencileri ligde 3 maç sonra kazanmayı başardı. Real Sociedad ise son 5 maçta 2. yenilgisini aldı.



Alınan bu sonucun ardından Villarreal, puanını 29 yaptı. Real Sociedad ise 40 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Granada'yı ağırlayacak. Real Sociedad ise Sevilla deplasmanına gidecek.





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