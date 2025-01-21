Villarreal, evinde Mallorca'ya acımadı

İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Villarreal ile Mallorca karşı karşıya geldi.
Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Villarreal, 4-0'lık skorla kazandı.
Villarreal'ın gollerini Logan Costa, Alejandro Baena, Daniel Parejo ve Yeremi Pino kaydetti.
MAÇIN TÜM GOLLERİ 8 DAKİKADA GELDİ
Villarreal'in Mallorca'yı 4-0 ile geçtiği maçta ilk gol 20. dakikada son gol ise 28. dakikada geldi.
Bu sonuçla birlikte Villarreal, LaLiga'da 33 puanla 5. sıraya yükselirken ligde 2 maçın ardından mağlup olan Mallorca, 30 puanla 6. sırada kaldı.
Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Villarreal, 4-0'lık skorla kazandı.
Villarreal'ın gollerini Logan Costa, Alejandro Baena, Daniel Parejo ve Yeremi Pino kaydetti.
MAÇIN TÜM GOLLERİ 8 DAKİKADA GELDİ
Villarreal'in Mallorca'yı 4-0 ile geçtiği maçta ilk gol 20. dakikada son gol ise 28. dakikada geldi.
Bu sonuçla birlikte Villarreal, LaLiga'da 33 puanla 5. sıraya yükselirken ligde 2 maçın ardından mağlup olan Mallorca, 30 puanla 6. sırada kaldı.