Villarreal, evinde Mallorca'ya acımadı

İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Villarreal ile Mallorca karşı karşıya geldi.



Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Villarreal, 4-0'lık skorla kazandı.



Villarreal'ın gollerini Logan Costa, Alejandro Baena, Daniel Parejo ve Yeremi Pino kaydetti.



MAÇIN TÜM GOLLERİ 8 DAKİKADA GELDİ



Villarreal'in Mallorca'yı 4-0 ile geçtiği maçta ilk gol 20. dakikada son gol ise 28. dakikada geldi.



Bu sonuçla birlikte Villarreal, LaLiga'da 33 puanla 5. sıraya yükselirken ligde 2 maçın ardından mağlup olan Mallorca, 30 puanla 6. sırada kaldı.



