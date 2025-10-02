Victor Osimhen, takımdan ayrı çalıştı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray, bir günlük iznin ardından ligdeki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı.
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Liverpool maçında sakatlanan Osimhen takımla antrenmana çıkmadı.
Nijeryalı yıldız, takımdan ayrı özel çalışma gerçekleştirdi.
Victor Osimhen, sakatlığının ardından Liverpool maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönmüş ve 72 dakika sahada kalmıştı. Osimhen, Liverpool maçında kramp nedeniyle oyundan çıkmıştı.
