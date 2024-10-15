Victor Osimhen için flaş iddia: Chelsea'ye FFP engeli

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.
Nijeryalı golcünün devre arasında Chelsea transfer olmasının zor olduğu belirtildi.
DEVRE ARASINDA ZOR
Football Insider'ın haberine göre; Finansal Fair Play kurallarında sıkıntı yaşayan Chelsea'nin devre arasında Osimhen'i transfer etmesinin zor olduğu aktarıldı.
GELECEK SEZONA KALACAK
İngiliz ekibi, Osimhen'in uzun vadeli geleceğine dair kararın önümüzdeki yaz transfer dönemine kalacağı öne sürüldü.
Galatasaray formasıyla bu sezon 4 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 2 gol attı, 4 de asist yaptı.
Nijeryalı golcünün devre arasında Chelsea transfer olmasının zor olduğu belirtildi.
DEVRE ARASINDA ZOR
Football Insider'ın haberine göre; Finansal Fair Play kurallarında sıkıntı yaşayan Chelsea'nin devre arasında Osimhen'i transfer etmesinin zor olduğu aktarıldı.
GELECEK SEZONA KALACAK
İngiliz ekibi, Osimhen'in uzun vadeli geleceğine dair kararın önümüzdeki yaz transfer dönemine kalacağı öne sürüldü.
Galatasaray formasıyla bu sezon 4 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 2 gol attı, 4 de asist yaptı.