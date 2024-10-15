Victor Osimhen için flaş iddia: Chelsea'ye FFP engeli

İngiliz basınında, Chelsea'nin Victor Osimhen transferini devre arasında gerçekleştirmesinin zor olduğu yazıldı. Ayrıntılar...

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Victor Osimhen için flaş iddia: Chelsea'ye FFP engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2024 22:17
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.

Nijeryalı golcünün devre arasında Chelsea transfer olmasının zor olduğu belirtildi.

DEVRE ARASINDA ZOR

Football Insider'ın haberine göre; Finansal Fair Play kurallarında sıkıntı yaşayan Chelsea'nin devre arasında Osimhen'i transfer etmesinin zor olduğu aktarıldı.

GELECEK SEZONA KALACAK

İngiliz ekibi, Osimhen'in uzun vadeli geleceğine dair kararın önümüzdeki yaz transfer dönemine kalacağı öne sürüldü.

Galatasaray formasıyla bu sezon 4 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 2 gol attı, 4 de asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery