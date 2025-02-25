Victor Osimhen: "Hakem iyi maç yönetti"

Galatasaraylı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen: 'Hakem iyi maç yönetti'
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25 Şubat 2025 02:15
Galatasaraylı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tivibu Spor'a konuşan Osimhen, "Bizim için normal bir maçtı. Kazanmak istiyorduk ama berabere kaldık. İki taraf da iyi mücadele etti ve sonuç bizim için iyi." sözlerini sarf etti.

"ARKAMIZDAKİ TAKIMLARA BAKMIYORUZ"

Fenerbahçe hakkında konuşan Osimhen, "Biz arkamızdaki takımlara bakmıyoruz, kendimize bakıyoruz. Kalan tüm maçları kazanamak istiyoruz ve bence şampiyon olma ihtimalimiz oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

MOURINHO SÖZLERİ

"Jose Mourinho hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt veren Osimhen, "Önemli bir teknik direktör. Bizim hocamız da çok önemli bir isim ve Türk futbolunda harika bir mirası var. Başka takımların teknik direktörleri hakkında konuşmuyorum. Ona saygı diyorum ve harika bir hoca olduğunu düşünüyorum. Hepsi bu." dedi.

"VINCIC İYİYDİ"

Son olarak hakem Slavko Vincic hakkında konuşan Osimhen, "Adil yönetti iyi bir hakem. Şikayetimiz yok, maçı iyi yönetti." dedi.


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