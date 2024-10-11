Victor Osimhen'den Galatasaray hamlesi!

Transfer döneminde G.Saray'a gelerek ortalığı ayağa kaldıran Victor Osimhen, devre arasında ayrılacağı iddialarına hiç kulak asmıyor.Nijeryalı oyuncunun sarı-kırmızılı takıma imza atmasının ardından hem taraftar hem de takım arkadaşları tarafından hemen kabullenilmesi ile birlikte rahat bir nefes almıştı. Napoli'de kadro dışı bırakılan ve gönderilmesi için her yolu denenen oyuncu G.Saray tercihini yaparak ne kadar doğru bir adım attığını da yakın çevresi ile paylaştı.Napoli'nin Chelsea ile bonservis görüşmelerinin sürdüğü ve devre arasında Osimhen için Premier Lig'e yol alacağı iddiaları da bulunuyor.Serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde bu adımın gerçekleşeceği konuşulsa da Nijeryalı, sezonu Aslan'da tamamlamaktan yana. Düzenli oynayarak performansını daha da arttırmak isteyen oyuncu sezon sonunda karar vermek istiyor.