Victor Osimhen'den 5. yıldız paylaşımı

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Nijeryalı yıldız, 4. yıldızın üzerine 5. yıldızı koyduğu bir anın fotoğrafını paylaştı. Osimhen'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre bulan Osimhen, 36 gol attı ve 8 asist yaptı.
Victor Osimhen'in paylaşımı şu şekilde:
Nijeryalı yıldız, 4. yıldızın üzerine 5. yıldızı koyduğu bir anın fotoğrafını paylaştı. Osimhen'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre bulan Osimhen, 36 gol attı ve 8 asist yaptı.
Victor Osimhen'in paylaşımı şu şekilde:
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