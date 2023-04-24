Victor Oladipo sezonu kapattı!

Miami Heat guardı Victor Oladipo'nun sol diz kapağı tendonunda yırtık olduğu ve sezonu kapattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Victor Oladipo sezonu kapattı!
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24 Nisan 2023 12:09
Miami Heat guardı Victor Oladipo'nun sol diz kapağı tendonunda yırtık olduğu ve sezonu kapattığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Miami'nin Milwaukee Bucks ile oynadığı playoff ilk turunun 3. maçında sakatlanan Oladipo'nun sol dizinde yırtık patellar tendon teşhisi konduğunu söyledi.

Kariyerinde ikinci kez sol dizinden büyük bir sakatlık geçirmiş olan Oladipo, 2019 yılının Ocak ayında Indiana Pacers forması giyerken sol dizindeki kuadriseps tendonunu yırtmıştı.

Kontratında gelecek sezon için 9.45 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip olan Oladipo'nun bu opsiyonu kullanacağı ve sezonun büyük bir bölümünü rehabilitasyon sürecinde geçireceği tahmin ediliyor.

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