Vefa Küçük'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a çağrı

Fenerbahçe Kulübü'nde mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki gerilimin son bulması için Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük devreye girdi.



ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM'A ÇAĞRI



Kongrede Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a çağrıda bulunan Vefa Küçük "Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında maalesef bir ihtilaf var. İki başkan birbirlerini cenazede görüp dahi selam vermiyor. Bu iki başkanın da eteklerindeki taşlarını dökmesini ve birleşmesini bekliyorum. Heybelerinizdeki bombaları yok edin. Yok etmezseniz, Fenerbahçe daha kötüye gider." dedi.



"İHRAÇ EDİLEN ÜYELER AFFEDİLSİN"



Vefa Küçük ayrıca "İhraç edilen üyeler, istifa eden üyelerin kulübe yeniden kazandırılması lazım, bu ancak tüzük kongresinde yapılacak değişiklikler ile olabilir. Bir barış ortamı ve af ortamı yaratmamız gerekir. Bu barışı sağlayamazsak heybelerindeki taş, heybelerindeki bomba haline gelecek. Herhangi bir başkan bu bombayı atarsa büyük tehlike olacak" çağrısında bulundu.



