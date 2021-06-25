Vefa Küçük'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a çağrı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vefa Küçük'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a çağrı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2021 18:18
Fenerbahçe Kulübü'nde mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki gerilimin son bulması için Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük devreye girdi.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM'A ÇAĞRI

Kongrede Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a çağrıda bulunan Vefa Küçük "Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında maalesef bir ihtilaf var. İki başkan birbirlerini cenazede görüp dahi selam vermiyor. Bu iki başkanın da eteklerindeki taşlarını dökmesini ve birleşmesini bekliyorum. Heybelerinizdeki bombaları yok edin. Yok etmezseniz, Fenerbahçe daha kötüye gider." dedi.

"İHRAÇ EDİLEN ÜYELER AFFEDİLSİN"

Vefa Küçük ayrıca "İhraç edilen üyeler, istifa eden üyelerin kulübe yeniden kazandırılması lazım, bu ancak tüzük kongresinde yapılacak değişiklikler ile olabilir. Bir barış ortamı ve af ortamı yaratmamız gerekir. Bu barışı sağlayamazsak heybelerindeki taş, heybelerindeki bomba haline gelecek. Herhangi bir başkan bu bombayı atarsa büyük tehlike olacak" çağrısında bulundu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.