Vedat Muriqi'nin transferi açıklandı

Lazio, Vedat Muriqi'nin Real Mallorca'ya transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Vedat Muriqi'nin transferi açıklandı
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22 Temmuz 2022 20:32
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Vedat Muriqi'nin transferini resmen açıkladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Kosovalı golcü'nün bonservisiyle birlikte Real Mallorca'ya gittiği belirtildi. Lazio'nun açıklamasında bonservise dair herhangi bir bilgi yer almadı.

28 yaşındaki golcü futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında da İspanyol ekibinde kiralık olarak forma giydi. Muriqi, Mallorca'da çıktığı 17 maçta 5 gol attı. 

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