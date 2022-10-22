Vedat Muriqi attı, Valencia yıkıldı!

İspanya La Liga 11. hafta mücadelesinde Mallorca, deplasmanda Valencia ile karşılaştı.



Estadio de Mestalla'da oynanan mücadeleyi Mallorca 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi ve 83. dakikada Kang-In kaydetti. Valencia'nın tek golü ise 52. dakikada Edinson Cavani'den geldi.



Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Vedat Muriqi'nin takımı Mallorca ligde 4 maç sonra galibiyet aldı.



Alınan bu sonucun ardından Mallorca puanını 12'ye çıkardı. Valencia ise 15 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Barcelona'yı konuk edecek. Mallorca ise Espanyol'u ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ