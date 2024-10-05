Var mı Liverpool'a yan bakan

Liverpool, zorlu Selhurst Park deplasmanında Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Var mı Liverpool'a yan bakan
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05 Ekim 2024 16:25
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Crystal Palace ile Liverpool karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 1-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Portekizli oyuncu, Liverpool forması giydiği 100. resmi maçında 60. kez ağları sarsmış oldu.

Liverpool, böylece 7. maçında 6. galibiyetini alarak puanını 18'e yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan Crystal Palace ise 3 puanda kaldı.

Liverpool, bir sonraki lig maçında Chelsea'yi ağırlayacak. Crystal Palace ise Nottingham Forest deplasmanına gidecek.

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