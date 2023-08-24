Eski NBA koçu Stan Van Gundy, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in efsane oyuncu Michael Jordan'dan daha iyi bir kariyere sahip olduğuna inandığını söyledi.



'Knuckleheads' isimli podcast'e katılan Van Gundy, Jordan'ın kariyerinin LeBron'unkinden daha iyi olduğuna dair bir argümanın üretilemeyeceğini iddia etti:



"Bana Michael Jordan'ın LeBron James'ten daha iyi bir basketbolcu olduğunu söylemek isterseniz bununla bir problemim yok. Böyle bir argüman oluşturulabilir. Fakat Michael Jordan'ın LeBron James'ten daha iyi bir kariyere sahip olduğunu iddia edemezsiniz. Böyle bir argüman üretilemez."



Ligde 20 yıl forma giyen ve dört şampiyonluğa ulaşan LeBron'un kariyer istatistikleri maç başına 27,2 sayı, 7,5 ribaund, 7,3 asist, 1,5 top çalma ve 0,8 blok şeklinde.



15 yıl forma giyen ve altı şampiyonluğa ulaşmış olan Jordan ise, maç başına 30,1 sayı, 6,2 ribaund, 5,3 asist, 2,3 top çalma ve 0,8 blok ortalamalarına sahip.



