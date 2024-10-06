Van Bronckhorst'tan Gaziantep FK maçı öncesi uyarı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde hafta arası Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybeden siyah-beyazlı takım, Gaziantep'ten galibiyetle dönerek hem milli araya moralli girmek hem de zirve yarışını kayıpsız sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda bir dizi uyarıda bulundu.
"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRELİM"
Futbolcularından hayal kırıklığı ile biten Frankfurt maçını unutmalarını isteyen Hollandalı hocanın, "Frankfurt'a karşı sezonun en iyi maçlarından birini oynadık ama hedefe ulaşamadık. Futbol böyle bir oyun, fırsatları değerlendiren taraf galip geliyor. Bu nedenle Gaziantep'e karşı hücumda daha dikkatli ve becerili olmalıyız. Yakaladığımız fırsatları değerlendirirsek hedefimize ulaşırız. Maçı kazanalım ve hepimiz milli araya moralli bir şekilde girelim" diye konuştuğu aktarıldı.
SKORA GÖRE İZİN VERECEK
Bu arada Giovanni van Bronckhorst'un milli araya girilecek olmasına rağmen Gaziantep FK maçının skoruna göre oyuncularına izin vereceği vurgulandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde hafta arası Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybeden siyah-beyazlı takım, Gaziantep'ten galibiyetle dönerek hem milli araya moralli girmek hem de zirve yarışını kayıpsız sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda bir dizi uyarıda bulundu.
"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRELİM"
Futbolcularından hayal kırıklığı ile biten Frankfurt maçını unutmalarını isteyen Hollandalı hocanın, "Frankfurt'a karşı sezonun en iyi maçlarından birini oynadık ama hedefe ulaşamadık. Futbol böyle bir oyun, fırsatları değerlendiren taraf galip geliyor. Bu nedenle Gaziantep'e karşı hücumda daha dikkatli ve becerili olmalıyız. Yakaladığımız fırsatları değerlendirirsek hedefimize ulaşırız. Maçı kazanalım ve hepimiz milli araya moralli bir şekilde girelim" diye konuştuğu aktarıldı.
SKORA GÖRE İZİN VERECEK
Bu arada Giovanni van Bronckhorst'un milli araya girilecek olmasına rağmen Gaziantep FK maçının skoruna göre oyuncularına izin vereceği vurgulandı.