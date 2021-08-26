van Aanholt: "Alıştığımız Patrick ikinci yarıda geldi"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Patrick van Aanholt, Randers maçı sonrası açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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van Aanholt: 'Alıştığımız Patrick ikinci yarıda geldi'
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26 Ağustos 2021 23:44
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Patrick van Aanholt, Randers'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldıkları mücadeleyi değerlendirid.

"Kendi öz eleştirimi yapmalıyım, ilk yarı Premier Lig'de alıştığımız Patrick yoktu." sözleriyle konuşmasına başlayan Hollandalı sol bek, "İkinci yarı Premier Lig'deki Patrick geldi. Bindirmeleri yaptım, golü attım. İkinci golü de atabilirdim. Önemli olan gruplara kalmaktık, bunu da başardık." dedi.

Van Aanholt, "Kendimi iyi hissediyorum. Üç günde bir maç oynuyoruz. Buna adapte olmak gerekiyor. Herhangi fiziksel bir sıkıntım, sakatlığım yok. Şimdi pazar günkü maça odaklanacağız ve sonra arada dinleneceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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