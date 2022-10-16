Valerien Ismael'den 4 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Bitexen Giresunspor maçının kadrosuna göre dört değişiklik yaptı.



Sakatlığı bulunan Romain Saiss yerine Francisco Montero'yu Tayyip Talha Sanuç'la birlikte savunmanın merkezinde görevlendiren Ismael, Gedson Fernandes'i kulübeye çekerek Salih Uçan'a orta sahada forma verdi.



Tayfur Bingöl ve Nathan Redmond'u da yedek soyunduran siyah-beyazlı teknik adam, Georges-Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal'ı 11'de görevlendirdi.





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