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Valentin Rosier, Osasuna'ya imza atıyor!

Osasuna, Leganes ile sözleşmesi biten Valentin Rosier ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

calendar 26 Mayıs 2025 17:18 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 17:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Valentin Rosier, Osasuna'ya imza atıyor!
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Leganes ile sözleşmesi biten Valentin Rosier, kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlanıyor.

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Osasuna, Rosier ile anlaşma sağladı.

Rosier'in sağlık kontrollerinden geçeceği ve Osasuna'ya 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

Beşiktaş'tan sonra Leganes'e imza atan 28 yaşındaki Valentin Rosier, İspanyol ekibinde 36 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.


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