Valentin Rosier, Osasuna'ya imza atıyor!

Leganes ile sözleşmesi biten Valentin Rosier, kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlanıyor.
Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Osasuna, Rosier ile anlaşma sağladı.
Rosier'in sağlık kontrollerinden geçeceği ve Osasuna'ya 3 yıllık imza atacağı belirtildi.
Beşiktaş'tan sonra Leganes'e imza atan 28 yaşındaki Valentin Rosier, İspanyol ekibinde 36 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Osasuna, Rosier ile anlaşma sağladı.
Rosier'in sağlık kontrollerinden geçeceği ve Osasuna'ya 3 yıllık imza atacağı belirtildi.
Beşiktaş'tan sonra Leganes'e imza atan 28 yaşındaki Valentin Rosier, İspanyol ekibinde 36 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
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