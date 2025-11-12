Valencia, sahasında Real Madrid'i devirdi!

Valencia, Euroleague'in 10. haftasında sahasında Real Madrid'i konuk etti.
Roig Arena'da oynanan mücadeleyi Valencia, 89-76 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Valencia, 6. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Euroleague'de gelecek hafta Valencia, Paris Basketbol deplasmanında mücadele edecek. Real Madrid, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.
Roig Arena'da oynanan mücadeleyi Valencia, 89-76 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Valencia, 6. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Euroleague'de gelecek hafta Valencia, Paris Basketbol deplasmanında mücadele edecek. Real Madrid, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.