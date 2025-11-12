Valencia, sahasında Real Madrid'i devirdi!

Valencia, Euroleague'in 10. haftasında sahasında Real Madrid'i 89-76 mağlup etti.

calendar 12 Kasım 2025 00:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Valencia, sahasında Real Madrid'i devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Valencia, Euroleague'in 10. haftasında sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Roig Arena'da oynanan mücadeleyi Valencia, 89-76 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Valencia, 6. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Euroleague'de gelecek hafta Valencia, Paris Basketbol deplasmanında mücadele edecek. Real Madrid, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.