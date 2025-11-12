Valencia, sahasında Real Madrid'i devirdi!

Valencia, Euroleague'in 10. haftasında sahasında Real Madrid'i konuk etti.



Roig Arena'da oynanan mücadeleyi Valencia, 89-76 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Valencia, 6. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 5. mağlubiyetini yaşadı.



Euroleague'de gelecek hafta Valencia, Paris Basketbol deplasmanında mücadele edecek. Real Madrid, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.