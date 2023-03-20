Vakıfbank, yarı final için İtalya'da

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde salı günü İtalya temsilcisi Vero Volley ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



İtalya'nın Milano kentindeki Allianz Cloud'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 22.00'de başlayacak.



İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 25-18, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etmişti.



VakıfBank, bir önceki turda Polonya'nın LKS Commercecon ekibini her iki maçta 3-0'lık skorlarla geçerek çeyrek finale yükselirken, İtalya ekibi Vero Volley ise B Grubu'nu lider tamamlayarak direkt çeyrek finale yükselme hakkı kazanmıştı.









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