VakıfBank, Vero Volley deplasmanında!

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Vero Volley'e konuk olacak

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VakıfBank, Vero Volley deplasmanında!
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21 Ocak 2025 13:37
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında çarşamba günü İtalya'nın Vero Volley takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Milano'daki Allianz Cloud Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

VakıfBank, 5'te 5'lik performansla grubunda ilk sırada yer alıyor.

Grupta 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan İtalyan temsilcisi ise ikinci sırada bulunuyor.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı VakıfBank, 3-0 kazandı.

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