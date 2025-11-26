26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde Volero Le Cannet'ı ağırlayacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında 27 Kasım Perşembe günü Fransa'nın Volero Le Cannet ekibini ağırlayacak.

calendar 26 Kasım 2025 13:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde Volero Le Cannet'ı ağırlayacak
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında 27 Kasım Perşembe günü Fransa'nın Volero Le Cannet ekibini konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Theodora Kyriopoulou (Yunanistan) ile Vladimir Simonovic (İsviçre) hakem ikilisi yönetecek.

VakıfBank'ın grubunda Volero Le Cannet'ın yanı sıra Romanya'nın CS Volei Alba BLAJ ekibi ile İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
