VakıfBank, Jedinstvo Stara Pazova'yı geçti

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jedinstvo Stara Pazova'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
Abone Ol
VakıfBank, Jedinstvo Stara Pazova'yı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2023 22:17
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Sırbistan'ın Jedinstvo Stara Pazova takımını 3-1 mağlup etti.

Organizasyonda üçüncü galibiyetini alan VakıfBank, gruptaki beşinci maçında 9 Ocak'ta deplasmanda Fransa'nın Volley Mulhouse ekibine konuk olacak.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Christophe Lecourt (Fransa), Tudor Pop (Romanya)

VakıfBank: Busa, Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, (Ayça Aykaç Altıntaş, Frantti, Aylin Acar, Aleksia, Zeynep Sude Demirel, Van Aalen)

Jedinstvo Stara Pazova: Miljevic, Vajagic, Osmajic, T.Miljevic, Tica, Sucurovic, (Medved, Lakicevic, Nedeljjovic, Deagovic)

Setler: 25-22, 21-25, 25-19, 25-17

Süre: 101 dakika (25, 27, 25 ,24)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery