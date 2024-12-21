Usyk ve Fury'den 12 dakikalık kesintisiz göz teması

Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu için Oleksandr Usyk ve Tyson Fury, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ringe çıkacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Usyk ve Fury'den 12 dakikalık kesintisiz göz teması
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21 Aralık 2024 13:48
Son güncelleme 21 Aralık 2024 13:58
Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu için Oleksandr Usyk ve Tyson Fury, 21 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ringe çıkacak.

Uzun zamandır beklenen rövanş maçı öncesinde iki boksör 'face to face' alanında göz temasını hiç kaybetmeyerek adrenalini zirveye tırmandırdı.

GÖZ TEMASI 12 DAKİKA SÜRDÜ

Düzenlenen basın toplantısındaysa boks dünyasında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Dövüşecek boksörler her maç öncesi karşı karşıya gelip birbirine bakar ancak Oleksandr Usyk ve Tyson Fury, bu geleneği alışılmadık bir seviyeye taşıdı.

İki boksör yaklaşık 12 dakika boyunca göz temasını kesmedi. Yaklaşık 7 dakika tek kelime etmeden birbirine bakan boksörleri ilk ayırma girişimi bu anlarda geldi. Müdahaleye rağmen göz temasını kesemeyen iki boksör sözlü atışmaya başladı ve birkaç dakika sonra araya girenler tarafından ayrıldılar.

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