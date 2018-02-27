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Usain Bolt, çocuklar için sahaya çıkacak

Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Bolt, geliri UNICEF'e bağışlanacak "Soccer Aid" isimli yardım maçında Dünya Karması'nın kaptanlığını yapacak

Kaynak: AA
Usain Bolt, çocuklar için sahaya çıkacak
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27 Şubat 2018 12:37
Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yararına iki yılda bir İngiltere'de düzenlenen "Soccer Aid" isimli yardım maçında forma giyecek.

Bolt, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "UNICEF adına Soccer Aid yardım etkinliğinde yer alacağım için çok heyecanlıyım. Hazır ol Robbie Williams." ifadesini kullandı.

Manchester kentindeki Old Trafford Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak karşılaşmada, İngiltere takımının kaptanlığını "Soccer Aid" etkinliğinin kurucularından İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Dünya Karması'nın kaptanlığını ise Bolt yapacak.

Yardım maçında, sinema dünyasından Will Ferrell, Woody Harrelson, Mike Myers, şarkıcı Niall Horan ile eski futbolcular Diego Armando Maradona, Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldinho başta olmak üzere sanat ve spor camiasından birçok ismin sahaya çıkması bekleniyor.

Fiyatları 10 ile 50 sterlin arasında belirlenen ve geliri UNICEF'e bağışlanacak yardım maçının biletleri, Manchester United Kulübünün internet sitesinden satışa sunuldu.



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