Üniversiteler Kros Milli Takımı'ndan gümüş madalya

Umman'da gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda Kros Milli Takımı, ikincilik elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Üniversiteler Kros Milli Takımı'ndan gümüş madalya
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18 Şubat 2024 15:16
Umman'da gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda Kros Milli Takımı, ikinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Maskat'ta yapılan ve 22 ülkeden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda 3 kilometre kısa parkur yarışı gerçekleştirildi.

Yarışta, Pelinsu Şahin, Derya Kunur, Şevval Özdoğan ve Dilek Öztürk'ten oluşan Üniversiteler Kros Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.

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