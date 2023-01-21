Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Hoffenheim, Union Berlin deplasmanına konuk oldu. Hoffenheim, 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Hoffenheim, 43. dakikada Ihlas Bebou'nun attığı golle öne geçti. Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 71 ve 90. dakikalarda Danilho Doekhi ile uzatma dakikalarında Jamie Leweling kaydetti.



Union Berlin'de Jordan Siebatcheu 25. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Hoffenheim'da milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Hoffenheim 18 puanda kaldı. Union Berlin, 30 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Stuttgart'ı sahasında ağırlayacak. Union Berlin, Werder Bremen deplasmanına gidecek.



Görsel Kaynak: Union Berlin / Twitter





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