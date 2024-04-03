Unai Emery'nin son gözdesi: Ferdi Kadıoğlu

Aston Villa Teknik Direktörü Emery, transfer listesinin başına Ferdi Kadıoğlu'nu yazdı. İngilizler sezon sonu Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Fenerbahçe, milli futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Unai Emery'nin son gözdesi: Ferdi Kadıoğlu
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03 Nisan 2024 08:16
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, dev kulüpleri peşinden koşturmaya devam ediyor. 2018 yılında Kanarya'ya imza atan 24 yaşındaki milli yıldız, performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başında geliyor.

EMERY'NİN SON GÖZDESİ

Arsenal'den sonra Aston Villa da Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine katmak için harekete geçti. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin transfer listesinin başına milli oyuncuyu yazdığı öğrenildi.

30 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Fenerbahçe, milli futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bekliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Ferdi Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde" sözlerini sarf etmişti.

 BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 maçta süre alan Ferdi Kadıoğlu, takımına 3 gol 4 asistlik bir katkıda bulundu ve 3.369 dakikada sahada kaldı. 

 
 

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