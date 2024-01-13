Umut Nayir, Pendikspor yolcusu!

Pendikspor, Fenerbahçe forması giyen Umut Nayir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Umut Nayir, Pendikspor yolcusu!
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13 Ocak 2024 23:31
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde takıma katılan ancak fazla forma şansı bulamayan Umut Nayir'in yeni adresi netlik kazanıyor.

PENDİKSPOR ANLAŞTI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Pendikspor'un 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Umut Nayir'in, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte sezonun ikinci yarısında kiralık olarak İstanbul ekibinin formasını giyeceği öne sürüldü.

Umut Nayir'in adı daha önce Konyaspor ve Cardiff City ile de anılmıştı.

FENERBAHÇE'DE 162 DAKİKA

Umut Nayir'in Pendikspor'a transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'de 13 maçta 162 dakika sahada kaldı.

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