Umut Nayir'den şiirli galibiyet paylaşımı

Konyaspor forması ile ilk maçında hem de galibiyet gol atan deneyimli forvet Umut Nayir, paylaşım yaptı.



Golcü oyuncu, Vio-Ceza yanyol şarkısından alıntı yaptı. Umut Nayir'in paylaşımı şu şekilde:



"Karanlık bir arenanın tam ortasına

Düştük birkaç deli yürek ve

Bilirsin gözümüz kara

Bi' sözümüz var

Uymamamız normal bütün literatüre

Yorulma, sakın ola daha gidecek çok yolumuz var"





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