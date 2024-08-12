Umut Nayir'den şiirli galibiyet paylaşımı

Konyaspor forması ile ilk maçında hem de galibiyet golü atan deneyimli forvet Umut Nayir, sosyal medya hesabından şarkı sözlü galibiyet açıklaması yaptı.

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Umut Nayir'den şiirli galibiyet paylaşımı
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12 Ağustos 2024 12:07
Konyaspor forması ile ilk maçında hem de galibiyet gol atan deneyimli forvet Umut Nayir, paylaşım yaptı.

Golcü oyuncu, Vio-Ceza yanyol şarkısından alıntı yaptı. Umut Nayir'in paylaşımı şu şekilde:

"Karanlık bir arenanın tam ortasına
Düştük birkaç deli yürek ve
Bilirsin gözümüz kara
Bi' sözümüz var
Uymamamız normal bütün literatüre
Yorulma, sakın ola daha gidecek çok yolumuz var"

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