Umut Nayir'den şiirli galibiyet paylaşımı

Konyaspor forması ile ilk maçında hem de galibiyet gol atan deneyimli forvet Umut Nayir, paylaşım yaptı.
Golcü oyuncu, Vio-Ceza yanyol şarkısından alıntı yaptı. Umut Nayir'in paylaşımı şu şekilde:
"Karanlık bir arenanın tam ortasına
Düştük birkaç deli yürek ve
Bilirsin gözümüz kara
Bi' sözümüz var
Uymamamız normal bütün literatüre
Yorulma, sakın ola daha gidecek çok yolumuz var"
Golcü oyuncu, Vio-Ceza yanyol şarkısından alıntı yaptı. Umut Nayir'in paylaşımı şu şekilde:
"Karanlık bir arenanın tam ortasına
Düştük birkaç deli yürek ve
Bilirsin gözümüz kara
Bi' sözümüz var
Uymamamız normal bütün literatüre
Yorulma, sakın ola daha gidecek çok yolumuz var"
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