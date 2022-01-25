Umut Bozok, A Milli Takım'a koşuyor

Kasımpaşa'nın sezon başında Lorient'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Umut Bozok, takımının son haftalarda yakaladığı yükselişte başrol oynadı. Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puanı kazandıran Umut Bozok, sonrasında oynanan 5 maçta; 4 gol, 3 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Golcü oyuncunun başarılı performansının ardından, Lacivert- Beyazlı kulübün satın alma opsiyonuyla kadroya dahil ettiği oyuncu için harekete geçtiği ve takımda tutacağı öğrenildi.



Kuntz yakın takipte



Umut Bozok, performansıyla Milli Takım 'a da göz kırptı. Bu sezon oynadığı 25 maçta; 11 gol, 8 asistlik katkı veren Umut Bozok'un ilerleyen dönemlerde Milli Takım kadrosunda yer alma ihtimalinin de yüksek olduğu vurgulandı. Daha önce U17, U18 ve Ümit Milli Takım'da toplamda 11 maçta görev alan Umut Bozok'un bu sezonki performansı dikkat çekerken, Stefan Kuntz'un da Umut'u yakından takip ettiği belirtildi.



Fransa'dan geldiği ilk sezonda flaş işlere imza atan Umut Bozok, Stefan Kuntz'un da radarına girmeyi başardı.





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