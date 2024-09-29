Ümraniyespor, deplasmanda 3 golle galip

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3 -1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, deplasmanda 3 golle galip
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29 Eylül 2024 17:57
Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla deplasman ekibi Ümraniyespor oldu.

Ümraniyespor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 14 ve 30'da Cebio Soukou, 90+5'de Atalay Babacan attı. Ev sahibi Sakaryaspor'un tek golünü 48'de Mustafa Pektemek kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Ümraniyespor puanını 13'e yükseltti. Sakaryaspor 7 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Ümraniyespor, evinde Bandırmaspor'u konuk edecek. Sakaryaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

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