Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, kendi sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.



Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Ümraniyespor'u galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Yacine Bammou, 61. dakikada Kartal yılmaz, 84. dakikada Serkan Göksu ve 85. dakikada Burak Altıparmak (kendi kalesine) kaydetti. Konuk Bursaspor'un tek golü ise 68. dakikada İsmail Yüksek'ten geldi.



Bu sonucun ardından Ümraniyespor, üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 33'e çıkardı. Bursaspor ise 18 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Bursaspor, kendi sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Şahan Yılmaz, Abdullah Uğur Sarı



Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Serkan Göksu, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 89 Muammer Denizhan Taşkan), Oğuz Gürbulak (Dk. 89 Mustafa Can Karagüz), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 85 Mrsic), Camara (Dk. 81 Del Valle), Bammou (Dk. 89 Kehinde)



Bursaspor: Erhan Şentürk, Hasan Ayaroğlu, Taha Altıkardeş (Dk. 46 Batuhan Kör), Capan, Mert Yılmaz, Burak Altıparmak, Namık Alaskarov, Bruno (Dk. 83 Vefa Temel), İsmail Yüksek, Acolaste, Matavz (Dk. 46 Zalazar)



Goller: Dk. 11 Bammou (Penaltıdan), Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 84 Serkan Göksu, Dk. 85 Burak Altıparmak (Kendi kalesine) (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 68 İsmail Yüksek (Bursaspor)



Sarı kartlar: Dk. 27 Alim Öztürk, Dk. 65 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 74 Serkan Göksu, Dk. 85 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor)





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