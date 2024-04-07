Ümraniye'de büyük tepki: "Beşiktaş böyle oynamaz"

Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Cenk Tosun'un, Fernando Santos'un oynattığı oyundan rahatsız olduğu ve "Biz büyük bir takımız. Beşiktaş böyle oynamaz" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ümraniye'de büyük tepki: 'Beşiktaş böyle oynamaz'
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07 Nisan 2024 10:18
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, oynattığı defansif futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.

Son 5 maçta 1 galibiyet alabilen Siyah-Beyazlılar'da Başkan Hasan Arat da önceki gün tesislere gelip hem futbolcular hem de Santos'la görüşme yapıp takımın bir an önce toparlanması gerektiğini dile getirmişti.

"BEŞİKTAŞ BÖYLE OYNAMAZ"

Alınan kötü sonuçlardan takım kaptanları Necip Uysal ve Cenk Tosun'un da rahatsızlık duyduğu ve tesislerde, "Biz büyük bir takımız. Beşiktaş böyle oynamaz. Oyuna hükmedemiyoruz. Taraftar sahada son dakikaya kadar mücadele eden ve maça hükmeden bir takım görmek istiyor" ifadelerini kullanarak Santos'un oyun tarzını eleştirdikleri öğrenildi.

Hasan Aratın yaptığı görüşme ve takım kaptanlarının bu konuşması sonrası Beşiktaş'ın Samsun maçında nasıl bir oyun ortaya çıkaracağı merak konusu... 

 
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