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Ümit Özat'tan kupa sonrası transfer sözleri

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kupada Bursaspor'u yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
Ümit Özat'tan kupa sonrası transfer sözleri
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26 Aralık 2017 22:32
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında ağırladığı Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, iyi bir karşılaşma çıkardıklarını söyledi.

Ümit Özat, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Bursaspor karşısında elde ettikleri avantajın önemli olduğunu belirterek, "İyi bir maç oldu. Maçta 3-4 gol de bulabilirdik. Bu noktada tecrübe ve kalite eksikliği yaşadık." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekiple deplasmanda oynayacakları rövanş maçının kolay olmayacağını dile getiren Özat, şunları kaydetti:

"Sezonun ikinci yarısında ve kupada zorlu bir periyoda gireceğiz. Sorun yaşamamak için transfer yapmalıyız. Alternatifsiz kalmamalıyız. Transferde nokta atışı yapmalıyız. Acil bir 10 numaraya ihtiyacımız var. Hücum ve defansa da takviye yapmayı düşünebiliriz."

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