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Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı gerçekleştirildi

Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk köprüsü kuran 19. Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı'nda, 7 kilometrelik parkuru erkeklerde Yunan yüzücü Fotios Diakodimitris, kadınlarda ise Türk sporcu Yaprak Özdemir birinci tamamladı.

calendar 29 Haziran 2025 23:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı gerçekleştirildi
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19. Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı'nda erkeklerde Yunan yüzücü Fotios Diakodimitris, kadınlarda ise Türk sporcu Yaprak Özdemir ilk sırayı aldı.

Kaş Belediyesi tarafından 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin kapanış etkinliği kapsamında düzenlenen yarışta 16 ülkeden 193 sporcu, Yunanistan'ın Meis adasından Kaş'a kadar süren 7 kilometrelik parkurda kulaç attı.

Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı destekleriyle gerçekleştirilen yarışların erkekler kategorisinde Yunan yüzücü Fotios Diakodimitris 1 saat 39 dakika 05 saniye ile birinci, Türk sporcu Bekir Emrah Gemicioğlu 1 saat 42 dakika 38 saniye ile ikinci, Moldovalı yüzücü Luri Cipac ise 1 saat 52 dakika 46 saniyelik performansıyla üçüncü oldu.


Kadınlarda ise Türk sporcu Yaprak Özdemir 2 saat 1 dakika 10 saniyelik zamanlamasıyla ilk sırayı alırken, İngiliz yüzücü Grace Pattle 2 saat 8 dakika 3 saniye ile ikinci, Letonya'dan Anna Aleksandrova da 2 saat 29 dakika 51 saniyede parkuru tamamlayarak üçüncülüğü elde etti.

Erkekler şampiyonu Diakodimitris, AA muhabirine, 4 yıldır yarışlarda yer aldığını Türkiye'de ilk kez yarışlara katıldığını ifade etti.

Diakodimitris, "Yunanistan'da katıldığım yarışmalarda da hep dereceler aldım. Çok karışık duygular yaşadım. Türkiye ve Meis arasında yüzmek benim için çok önemliydi. İlk 2 kilometre kolaydı. Ortalarda rüzgar vardı. Dağın tepesine odaklanarak yönümü buldum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye de bizi seviyor. 3 gündür buradayım ve herkes çok kibar davranıyor. İki ülke arasında kavga olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Yaprak Özdemir ise güzel bir yarış olduğunu, orta kısımlarda biraz zorlandığını söyledi.

Özdemir, "Çıkışta ve bitişte çok rahattım. Yaklaşık 1 yıldır antrenman yapıyordum mutluyum, emeklerimin karşılığını aldım. İki ülke arasında olması çok güzel." dedi.

 

 

 

 

 


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