30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonundan Türkiye'ye övgü

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Halter Direktörü Tinatin Revazashvilo, Türkiye'den övgüyle bahsetti.

calendar 30 Ekim 2025 12:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonundan Türkiye'ye övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Halter Direktörü Tinatin Revazashvilo, Türkiye'nin uluslararası turnuvaların organizasyonundaki başarısı ve engelli bireylerin sosyalleşmesine yönelik çalışmalarıyla dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Mersin'de Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve IBSA iş birliğinde yapılan Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nı takip eden Revazashvilo, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Şampiyonanın Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini dile getiren Revazashvilo, turnuvaya 3 kıtadan 100'den fazla sporcunun katıldığını anlattı.

Revazashvilo, Türklerin iyi bir ev sahibi olduğunu belirterek, "Bu organizasyonu Türkiye ile konuştuğumuzda olumlu cevap aldığımız için çok memnun olmuştuk." dedi.

- "İletişimiyle harika uyum gösteren çok fazla organizatör ülke bulamıyoruz"

Mersin'in 2 Kasım'a kadar sürecek müsabakalarda dünyaca ünlü haltercileri ağırlayacağını söyleyen Revazashvilo, şöyle konuştu:

"Sporcular derslerini iyi çalışıp çalışmadıklarını burada test edecekler. Güneşin altında, harika atmosferde yarışmak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin tüm iş birliğine teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ilk kez böyle bir organizasyon yapılacak. Tüm hazırlıkları zamanında yapan, iletişimiyle harika uyum gösteren çok fazla organizatör ülke bulamıyoruz. Türkiye bunlardan biri olduğu için çok mutlu ve heyecanlıyız."

- "Türkiye'nin kapsayıcılık ve erişilebilirlik için yaptıkları dünyaya harika bir örnek"

Revazashvilo, Türkiye'nin engelli sporculara yönelik başarılı çalışmalar yaptığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin kapsayıcılık ve erişilebilirlik için yaptıkları dünyaya harika bir örnek. İlerleyen yıllarda bu iş birliğini devam ettirmeyi çok istiyoruz. Engelli bireylerin sosyalleşmesi için en önemli araçlardan biri spor. Türkiye bunu hakkıyla yapan, engelli bireylerin sosyalleşmesine olanak sağlayan bir ülke oldu. Bunun için de çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz."

- Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Büyükşehir Belediyesi Amfi Tiyatro'da bugün başlayan Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya (tarafsız ülke), Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya'dan 100'den fazla görme engelli sporcu madalya için yarışıyor.

Milli takım adına 8 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, 2 Kasım'da sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.