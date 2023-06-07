Ukrayna Milli Takımı'nda Serhiy Rebrov dönemi

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Serhiy Rebrov getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ukrayna Milli Takımı'nda Serhiy Rebrov dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2023 13:33
Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Serhiy Rebrov getirildi.

Ukrayna Futbol Federasyonu, geçici olarak görevde bulunan Ruslan Rotan'ın yerine 49 yaşındaki Ukraynalı çalıştırıcı Rebrov ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de forma giyen Rebrov, ülkesinin Dinamo Kiev, Suudi Arabistan'ın Al Ahli, Macaristan'ın Ferencvaros ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımlarında teknik direktörlük yaptı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile C Grubu'nda yer alan Ukrayna, ilk maçında İngiltere'ye 2-0 yenilmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery