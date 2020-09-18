Ujiri, Raptors ile henüz sözleşme uzatma konusunu konuşmamış

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, ekiple uzun vadeli bir sözleşme uzatma konusunu henüz görüşmediğini söyledi.



Ujiri, CBS Sports'tan James Herbert'e şunları söyledi:



"Hayır, henüz tartışmadım ve dürüst olmak gerekirse, biliyorsunuz, sezon yeni bittiğinden ötürü, işler biraz çiğ durumda. Biraz düşüneceğim ve ele alma zamanı geldiğinde ele alacağız. Medyada ve alenen yapacağım bir şey olmayacak."



Uzun süredir takımın yöneticiliğini yapan Ujiri, gazetecilere süreci durdurmadığını da belirtti:



"Dikkat dağıtıcı bir durum yok. Bunun hakkında konuşulduğunu anlıyorum, ancak bir şey konuşulması için zaman olduğunda, bu konuşmayı yapacağız."



Ujiri'nin mevcut sözleşmesi gelecek sezondan sonra sona eriyor. Raptors, geçtiğimiz Salı günü başantrenör Nick Nurse ile çok yıllık bir uzatma anlaşması imzalamıştı ve Ujiri, takımın genel menajer Bobby Webster'ın sözleşmesini uzatmaya "yakın" olduğunu da ekledi.



Ujiri, Raptors'a 2013'te katılmış ve neredeyse anında takımı canlandırması sonrası yaptığı işler, geçtiğimiz sezon bir NBA şampiyonluğuyla sonuçlanmıştı.



Toronto'yu Giannis Antetokounmpo için muhtemel bir hedef yeri olarak çevreleyen söylentiler, görünüşe göre kısmen Ujiri ile mevcut ilişkisiyle ilgili.



