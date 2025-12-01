01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
1-045'
01 Aralık
Bologna-Cremonese
1-2DA
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
0-231'

Uğurcan Çakır: "Kazanmaya yakındık"

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu.

calendar 01 Aralık 2025 22:35
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli file bekçisi, "Maça istediğimiz gibi başladık. Golü bulduk. İlk 45 dakika iyi oynadık. Fener zaman zaman etkili oldu ikinci yarıda. Ancak, çok net bir fırsat yarattıklarını hatırlamıyorum. Maç kontrolümüzdeydi, son dakikadaki golle üzüldük. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Kazanmak istiyorduk, son dakika golle 1-1 berabere ayrıldık. Lider geldik, lider ayrılıyoruz. Kazanmaya yakın taraf bizdik." dedi.

Uğurcan Çakır, "İşimize konsantre olduk. En iyi performansımızı gösterip galibiyet istiyorduk. Galibiyete yakın bizdik. Lider geldik, lider dönüyoruz. Yenilmemek de önemli." diye konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
