Uğurcan Çakır için 3 kulüp yarışıyor!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor. Deneyimli eldiven için Monaco, Shakhtar Donetsk ve Burnley yarışa girdi.

calendar 13 Haziran 2025 10:11
Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır için 3 kulüp yarışıyor!
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor. Yönetim, Monaco'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi bekletirken önce Arda Turan'ın yeni takımı Skhaktar Donetsk son olarak da Burnley transfer yarışına dahil oldu.

15 MİİLYON EURO GELİR HEDEFİ

Premier Lig'e yeni yükselen İngiliz ekibinin girişimlere başladığı belirtilirken Trabzonspor yönetimi, transfer yarışını lehine kullanarak Uğurcan'dan en az 15 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

29 yaşındaki oyuncu da kulübün en kazançlı olacağı anlaşmayı yapmak için transferde aceleci davranmıyor. [Nefes] 


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